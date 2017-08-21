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包皮一定程度上是可以给男性带来保护的，因为包皮是每个男性都会有的，人身体上长得东西之所以存在都有其一定原因的。但包皮过长就不是这么回事了，是会带来很多危害的。那么，包皮过长有什么危害？深圳龙华泌尿外科在哪里？这是很多患者的疑问，下面就一起来认识下吧。

【包皮过长危害】

1、妨碍阴茎发育：包皮过长会影响阴茎的发育，这是由于阴茎头被包皮紧紧包住，得不到外界的应有刺激，阴茎头的发育受到很大束缚，如不及时治疗易形成小阴茎。

2、易得泌尿感染性疾病：由于包皮垢等沉积物的作用，可引发包皮炎、龟头炎、尿道炎、生殖器疣病、疱疹等泌尿感染性疾病。

3、导致男性功能障碍：包皮过长导致性交痛、困难和敏感度降低，进而导致男性功能障碍，如阳痿、早泄、射 精过快和不射 精等，并造成夫妻生活不和谐，降低生活质量。

深圳龙华泌尿外科在哪里？

深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所正规专业的男性泌尿专科医院，位于深圳市中心地段，机场快线跟罗宝线都能直达，医院设有【生殖整形科室】【前列腺疾病科室】【性功能障碍科室】【性病科室】【泌尿感染科室】【男性不育科室】【泌尿结石科室】等七大重点科室，并且有盛仁刚主任、王德超主任、陈波主任、刘志明博士等男科泌尿方面的专家坐诊，在男科泌尿疾病的诊治在珠三角地区享有盛誉。

为了方便白天没时间就医的患者，深圳建国男科医院还特别开设了夜诊服务，专家门诊至晚上9：00。以温馨、便捷、优质、高效的服务赢得了社会和病家的信任，促进了借鉴有效的医疗服务经验，确立以患者为中心的服务导向，设立多项国际化特色服务项目，持续开发全新项目，不断追求服务流程和服务设施的优化。

专家温馨提示：为方便广大患者咨询就医，我院特开设了免费专家在线咨询，并开通网络预约。您可以与最权威最专业的专家在线交流，预约后就诊可享受网络预约最 低优惠，如果你对相关知识需要更多的了解，可以直接点击进入我们得在线咨询中心，由专业的男科医生为你解答。