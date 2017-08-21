39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 深圳建国泌尿外科医院 > 正文
综合
问医生

深圳医院切包皮大概要多少钱？

新闻文章排行榜
2017-08-21
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：深圳建国医院切包皮大概要多少钱？深圳建国男科医院属专业性医保定点单位，严格执行国家收费标准，杜绝诸如小诊所等随意抬高药品价格、乱收费、滥用药物等现象发生，平价不平质，全面保障患者权益。

　　包皮过长易产生包皮垢，而且包皮垢中饱含各类细菌，不仅危害到男性的健康，同时也会波及到女性。我们都知道，选择一家好的医院是成功治 愈包皮过长的关键因素，但是不少患者又担心好的医院收费太贵。那么，深圳建国医院切包皮大概要多少钱？下面一起来了解下。

　　深圳建国医院切包皮大概要多少钱？深圳建国男科医院专家表示，治疗费用一般与以下几点因素有关：

　　1、手术医院：不同的医院，价格上也会相差非常多，建议选择专业的男科医院，比一些小门诊或者综合性医院在手术安全性上都有一定的优势。

　　2、手术医生：很多小门诊都会通过选择实习医生来帮助患者进行包皮手术来控制成本，在手术的熟悉程度上会偏差。建议选择专业的手术医生，有一定的手术成功案例的。

　　3、手术环境：手术环境主要影响包皮手术的感染性，嘈杂的手术环境不仅影响手术医生的心态，也影响患者的治疗效果，没有经过严格消毒的手术室容易导致术后感染等不适应症状。

　　4、手术材料：不同的包皮环切技术配备的是不同的手术材料，在手术安全性和美观性上也有很大的区别。

　　选择正规医院割包皮，收费有保障！

　　深圳建国男科医院属专业性医保定点单位，严格执行国家收费标准，杜绝诸如小诊所等随意抬高药品价格、乱收费、滥用药物等现象发生，平价不平质，全面保障患者权益。深圳建国男科医院至办院以来始终坚持平价惠民，使得收费标准与其他公立医院相比，费用降低20%-50%.切实解决了广大百姓“看病难、看病贵”的问题，受到百姓的广泛赞誉！

　　温馨提示：包皮手术价格跟各个地区有关系，而且每个人的情况不一样，制定的治疗方案和预后的恢复也不一样，很多小诊所打出包皮包皮手术价格低廉，但是环境卫生和技术都不合格，造成术后感染的机会很大，因此要做包皮包皮手术还是要选择专业正规的医院进行。还有其他疑问，可直接在线咨询了解，免费的。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈