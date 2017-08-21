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深圳市福田区中医院男科？深圳建国泌尿外科医院是深圳正规挂牌专业男科正规医院，凭借着品牌影响力和全国连锁医疗资源、过硬的专业技术水平、科学规范的管理、全方位的人性化服务，成为天津男科领域的专业典范，为全力打造中国男科第 一品牌增添光彩。在深圳率先成立了前列腺疾病区、生理功能障碍区、泌尿生殖感染区、生殖整形专区、不孕不育专区等医学专区，集预防、保健、治疗、研究、康复于一体，真正做到“专科、专病、专治”。

深圳建国泌尿外科医院是深圳市区的一家大型男科专科泌尿医院，下设有七大重点科室：

★生殖整形科室——开展包皮包茎、疝气、阴茎延长、阴 茎增粗、鞘膜积液、尿道下裂等各类生殖整形诊治工作。

★前列腺疾病科室——主要开展前列腺炎、前列腺痛、前列腺增生、前列腺囊肿等疾病的临床研究与诊治工作。

★性功能障碍科室——开展阳痿、早泄、过渡手淫、性功能障碍、射 精障碍等男性疾病诊治工作。

★性病科室——开展尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒、淋病、淋巴肉芽肿、软下疳等性病的临床研究与诊治工作。

★泌尿感染科室——开展龟头炎、尿道炎、睾丸炎、附睾炎、膀胱炎等泌尿感染疾病的临床研究与诊治工作。

★男性不育科室——开展不育症、弱精症、少精症、隐睾症、无精症、精子成活率低、精索静脉曲张等不孕不育疾病诊治工作。

★泌尿结石科室——专门诊治肾结石、膀胱结石、输尿管结石、前列腺结石、尿道结石等各类泌尿结石疾病，并且高薪聘请结石领域知名资深专家曹军、李太友等，运用尖端诊疗设备，精密检测以及治疗，深受患者信赖。

无论男性朋友得了哪种男科病，都应及时前往正规医院检查治疗，切勿耽误，以免给健康造成不可挽回的后果。深圳建国男科医院坐落于深圳市南山区南山大道1112号。地铁站：南山站，D出口手扶电梯出来，往回走10米(7天优品酒店方向)到十字路口，左转(葵牌女装方向)前行100米左右即到。