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包皮手术是很多包皮过长的男性朋友都要经历的手术，但是包皮手术是在男性朋友的命根子是动刀，因此一定要选择正规专业的医院做，一般正规医院手术收费都是合理的。那么，深圳第二人民医院包皮过长手术多少钱？？

深圳第二人民医院包皮过长手术多少钱？？

据深圳建国泌尿外科医院专家介绍，治疗包皮过长会因用药、检查项目、治疗方案等的不同，花费必然不同。而临床路径因对用药、检查项目、治疗方案等标准都有明确规定与控制，因此花费也是固定的，正规医院较其他医院收费低，透明化的收费告知服务，让患者也更放心。

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