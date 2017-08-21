核心提示：深圳宝安中心医院能治精索静脉曲张手术吗？深圳建国泌尿外科医院是深圳首家专业男科医院，中国男科临床示范基地，诊疗范围覆盖男科所有疾病，尤其是在男性不育的检查治疗方面在深圳享有盛誉。

据了解在我国，患左侧精索静脉曲张的男子很常见，精索静脉曲张是导致不育的最 大原因，可以说危害是非常大的，那么，精索静脉曲张的危害有哪些？深圳宝安中心医院能治精索静脉曲张手术吗？下面一起来了解下吧。

精索静脉曲张的危害：

1、男子中大约有25%左右会发生精液异常，使精子数量减少，活动能力低下，畸形精子增加，因此可以导致不育。

2、部分患有精索静脉曲张的患者，经久不治，会出现性欲低下、性快感下降、性交痛、勃起功能障碍、早泄等性功能障碍。

3、表现为阴囊处的坠胀和牵拉痛，站立和活动时显著，卧床可减轻。还可因患者的担心和焦虑伴发神经衰弱，引起情绪反常、乏力、失眠等等。

深圳宝安中心医院能治精索静脉曲张手术吗？

深圳建国泌尿外科医院是深圳首家专业男科医院，中国男科临床示范基地，全国百姓放心医院，医院现设有前列腺专科、性病专科、生殖感染专科、性功能障碍专科、生殖整形专科、男性不育专科等6大诊疗中心，真正做到“专科专病专治”，诊疗范围覆盖男科所有疾病，尤其是在男性不育的检查治疗方面在深圳享有盛誉。

显微镜下精索静脉结扎术，有效治疗精索精脉曲张

深圳建国泌尿外科医院引进显微镜下精索静脉曲张结扎术，是经腹股沟下途径显微外科结扎精索静脉，手术采用外环下小切口，无需切开肌肉和筋膜，提起精索后，切开提睾肌，暴露精索的血管，采用手术显微镜，能够很好观察动脉和静脉，结扎所有静脉，对动脉、输精管及其血管与淋巴管没有损伤，手术损伤小。

深圳建国泌尿外科医院专家温馨提示：精索静脉曲张危害是巨大的，男性患者应该及时发现，及时到正规医院进行治理，以免耽误病情，若你还有什么难言之隐，可以点击我院的专家咨询处，专家将和你进行一对一解答。