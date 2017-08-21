核心提示：深圳宝安区的男性医院在哪里？深圳建国医院位于市中心区域，罗宝线线跟机场快线都能直达，1号线在桃园站下，11号线在南山站下，有需要的患者可先在线预约后就诊。

深圳宝安区的男性医院在哪里？深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所大型公立泌尿专科医院，凭借着品牌影响力和全国连锁医疗资源、过硬的专业技术水平、科学规范的管理、全方位的人性化服务，成为天津男科领域的专业典范，为全力打造中国男科第 一品牌增添光彩。在深圳率先成立了前列腺疾病区、生理功能障碍区、泌尿生殖感染区、生殖整形专区、不孕不育专区等医学专区，集预防、保健、治疗、研究、康复于一体，真正做到“专科、专病、专治”。

男科名医，落户建国

盛仁刚：深圳建国泌尿外科医院男科主任医师 复旦大学附属上海中山医院

盛仁刚是深圳建国泌尿外科医院主任医师，中国医学会及性学会会员，中国微创男科协会首席专家，华中医科大学同济医学院客座教授，中国医师协会男科学分会副主任委员；毕业于同济医科大学，从事泌尿外科和男科工作近20年，熟练掌握各种男科疾病治疗技术，特别擅长治疗急慢性前列腺炎、各种性病、男性不育、性功能障碍和男科生殖器整形。曾多次参加全国泌尿男科学术交流会议，在全国、省部级杂志上发表医学论文十余篇。擅长治疗急慢性前列腺炎、各种性病、男性不育、性功能障碍和男科生殖器整形。

王德超：深圳建国男科医院泌尿外科主任医师 中国性学会会员

从事泌尿外科临床工作三十余年，是深圳建国医院泌尿外科主任，对慢性前列腺炎、男性不育、泌尿系统感染及性功能障碍等疾病的诊治有丰富的临床经验。尤其擅长精索静脉高位结扎术、阴茎系带埋线增阈术、阴茎延长术及输精管再通术。

李太友：深圳建国泌尿外科医院泌尿结石科主任 中华泌尿外科学会会员

中华泌尿外科学会会员，深圳建国泌尿外科医院泌尿结石科李太友主任毕业于同济医科大学临床医疗系专业，从事泌尿外科临床工作三十余年，多次参加全国泌尿科诊疗技术研讨会，在国内期刊杂志发表论文十余篇，曾在武汉协和医院泌尿外科进修学习。擅长泌尿外科疾病的标准化诊断、治疗及预防，尤其在泌尿系结石的诊断和治疗领域积累了丰富的临床经验，具有很强的手术操作能力，熟练掌握各种腔道技术操作，特别在泌尿结石手术方面有着颇高的造诣。

刘志明：病毒医学博士深圳建国医院性病防治中心主任

从事皮肤性病科工作近30年。曾在北京知名三甲医院任职，长期从事皮肤性病科临床一线工作并担任性病皮肤科主任职务。大量临床实践和研究，使其对皮肤性病疾病的诊断和治疗有较深的造诣。熟悉男女性病的病因、病理基础、诊断治疗和临床操作，技术全面。其高尚医德和高超医术，救治了众多的患者，赢得了广大群众的衷心赞誉。

深圳建国医院位于市中心区域，地理位置好，交通便利，地铁1号线跟11号线都能直达，1号线在桃园站下，11号线在南山站下，有需要的患者可先在线预约后就诊，如果想先大概了解下自己的病情也可以先免费在线咨询下。深圳建国医院同时也是深圳医保定点医院，有社保卡的可以带过来，纳入社保报销范围内的疾病或药物都会给报销。