核心提示：深圳建国男科医院网上预约挂号？得益于互联网发展的福利，现在很多人看病前都习惯先网上预约挂号再就诊了，很方便，到医院后也不用排队浪费时间，深圳建国医院也早早就开通了网上预约挂号平台。

深圳建国男科医院网上预约挂号？得益于互联网发展的福利，现在很多人看病前都习惯先网上预约挂号再就诊了，很方便，到医院后也不用排队浪费时间，深圳建国医院也早早就开通了网上预约挂号平台，方便了不少患者。

深圳建国男科医院网上预约挂号？

深圳男科医院推出男科网络挂号预约系统，在网站上挂号成功后来院看诊可以免除排队的烦恼，预约时间就诊更方便快捷，省去看医生要排队的烦恼，直接进行在线沟通，直接网上预约挂号，医院地址：深圳市南山区南山街道南山大道1112-1号综合楼。预约挂号电 话：0 7 5 5- 8 6 9 6 5 2 2 3(座 机)。

深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所正规专业的男性泌尿专科医院，并且设有【生殖整形科室】【前列腺疾病科室】【性功能障碍科室】【性病科室】【泌尿感染科室】【男性不育科室】【泌尿结石科室】等七大重点科室，并且有盛仁刚主任、王德超主任、陈波主任、刘志明博士等男科泌尿方面的专家坐诊，在男科泌尿疾病的诊治在珠三角地区享有盛誉。

同时建国医院也是深圳市医保定点单位，因而在深圳建国男科医院可以用医保卡。深圳建国男科医院专家就诊时间是早八点到晚九点，节假日不休息，患者朋友可以携医保卡前往就诊，纳入社保报销范围内的疾病或药物都会给报销。如需就诊可先咨询预约，可节省到院排队等候的时间。