核心提示：深圳建国男科医院来院路线？对路况不是很熟悉，预约了建国医院的号看病，但不知道怎么去，知道的麻烦给说一下。虽说来深圳也有2年多了，但一直忙于工作，平时都没怎么出去玩。

深圳建国男科医院来院路线？虽说来深圳也有2年多了，但一直忙于工作，平时都没怎么出去玩，所以对路况不是很熟悉，预约了建国医院的号看病，但不知道怎么去，知道的麻烦给说一下。

深圳建国泌尿外科医院位于深圳市南山区南山大道1112号（好来居大厦与中油酒店之间），附近的公交站有桂庙路口站、中油大厦站、南航公司站等，如果搭公交过来推荐在桂庙路口或是中油大厦站下车，如果在南航下的话大约还要步行约500米的距离。如自己驾车过来导航深圳建国泌尿外科医院或医院附近位置如中油酒店、桂庙路口公交站、海德二道、南航等等都行。

深圳建国医院公交路线：

桂庙路口站——74路、204路、331路、369路、390路、B699路、B813路、K105路、K204路、M206路、M222路、M239路、M241路、M242路、M371路、N4路、欧洲城假日专线

亿利达大厦站——204路、331路、332路、b699路、b813路、K105路、K204路、M206路、M222路、M239路、M242路、M371路、N4路、高峰12号专线、欧洲城假日专线

荔园大厦站——58路、76路区间空调、337路、353路、382路、B682路空调、K105路、K204路、K548路、M347路、M370路

深圳建国医院地铁路线：

机场快线(地铁11号线)——南山站→D出口手扶电梯出来，往回走10米(7天优品酒店方向)到十字路口，左转(葵牌女装方向)前行100米左右即到

罗宝线(地铁1号线)——桃园站→从D出口出站，前行800米即到

蛇口线(地铁2号线)——世界之窗站→换乘1号线：白石洲站、高新园站、深大站、桃园站→从D出口出站，前行800米即到

龙岗线(地铁3号线)——桃园站→从D出口出站，前行800米即到

温馨提示：深圳建国泌尿外科医院从患者角度出发，提供专业化、个性化网上专家在线咨询及网上预约挂号，避免患者来院挂号时间长、候诊时间长、付费取药时间长、诊断时间短等就诊模式，如需就诊可以直接先在网上咨询了解或预约挂号。