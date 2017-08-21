核心提示：深圳包皮手术费可以报销吗？？现在越来越多的疾病或是药物都纳入了报销的范围内，帮患者减轻了不少负担，但由于对医疗知识不了解，很多患者仍然不是很清楚到底哪些能报销哪些不能报销。

深圳包皮手术费可以报销吗？现在越来越多的疾病或是药物都纳入了报销的范围内，帮患者减轻了不少负担，但由于对医疗知识不了解，很多患者仍然不是很清楚到底哪些能报销哪些不能报销，下面一起来了解下。

现代很多东西都是往精细化的方向发展，对于疾病治疗也是一样的，为了对疾病进行更精细化的治疗，衍生出了妇幼医院、男科医院、泌尿外科医院、儿童医院等等。深圳建国泌尿外科医院是深圳市区的一家大型男科专科泌尿医院，下设有七大重点科室：【生殖整形科室】【前列腺疾病科室】【性功能障碍科室】【性病科室】【泌尿感染科室】【男性不育科室】【泌尿结石科室】等，在包皮包茎等男科疾病诊疗方面在珠三角地区都很有名。

深圳建国男科医院——深圳市保定点医院，收费有保障！

深圳建国医院位于南山市中心区域，地理位置好，交通便利，地铁1号线跟11号线都能直达，1号线在桃园站下，11号线在南山站下，有需要的患者可先在线预约后就诊，如果想先大概了解下自己的病情也可以先免费在线咨询下。深圳建国医院同时也是深圳医保定点医院，有社保卡的可以带过来，纳入社保报销范围内的疾病或药物都会给报销。

暑期就诊，优惠指南：

暑期是割包皮的高峰期，对此建国医院还推出了暑期割包皮优惠活动，无痛割包皮只要340元。另外男科全套检查只要69元，检查套餐类型分别有性功能障碍检查、前列腺疾病检查、泌尿系感染检查等，每天名额有限，先到先得！