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沙井哪家医院看男性病好？

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2017-08-21
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核心提示：沙井哪家医院看男性病好？异乡不是故乡”这种体验在生病的时候体验更深切，在深圳这样的大城市医疗资源很紧张，很多人生病了也不知道到哪看，特别是男人方面的疾病，更是拖不得。

　　沙井哪家医院看男性病好？“异乡不是故乡”这种体验在生病的时候体验更深切，在深圳这样的大城市医疗资源很紧张，很多人生病了也不知道到哪看，特别是男人方面的疾病，更是拖不得。

　　深圳建国泌尿外科医院在男性疾病（前列腺炎、阳痿早泄、包皮包茎等）诊疗方面很专业，专门设立了性功能障碍科室、生殖整形科室、男性不育科室、前列腺疾病科室等，针对男性常见的疾病，专病专治，特意引进了盛仁刚、唐天明、王家辉等在前列腺疾病方面有名的医师，在珠三角地区享有盛誉。

　　同时建国医院也是深圳市医保定点单位，因而在深圳建国男科医院可以用医保卡。深圳建国男科医院专家就诊时间是早八点到晚九点，节假日不休息，患者朋友可以携医保卡前往就诊，纳入社保报销范围内的疾病或药物都会给报销。如需就诊可先咨询预约，可节省到院排队等候的时间。

　　男科名医，为男性健康保驾护航

　　【曹军】深圳建国泌尿外科医院泌尿结石科主任医师

　　毕业于锦州医学院，毕业后长期从事泌尿外科工作，先后到天津医院、北京大学第三医院进修学习，现任深圳建国泌尿外科医院泌尿结石科主任医师，擅长输尿管镜、前列腺电切镜的使用，应用微创治 愈泌尿系结石，前列腺增生症数百人，曾于省级、国 家级杂志发表论文数十篇。擅长领域：输尿管镜、前列腺电切镜的使用，应用微创治 愈泌尿系结石，前列腺增生症

　　【唐天明】深圳建国泌尿外科医院主任医师

　　深圳建国泌尿外科医院唐天明主任毕业于川北医学院，从事泌尿外科临床及教学工作30余年，中华医学会会员、中华泌尿外科学会会员。对泌尿生殖系疾病的诊疗具有丰富的临床经验和独到见解，尤其擅长前列腺疾病、性功能障碍、生殖整形、精索静脉曲张、男性不育症（包括多种原因所致的少精、弱精、死精和部分无精子症）诊疗，精通泌尿生殖系微创手术治疗，发表医学刊物数十篇。

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