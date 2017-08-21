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请问广东哪里治疗睪丸疝气？

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2017-08-21
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核心提示：请问广东哪里治疗睪丸疝气？睪丸疝气一般是小朋友比较高发，有的能自愈有的则不行，需要借助手术治疗，至于治疗一定要到正规专业的医院去做，免得做得不好或是不规范误了孩子一生。

　　请问广东哪里治疗睪丸疝气？睪丸疝气一般是小朋友比较高发，有的能自愈有的则不行，需要借助手术治疗，至于治疗一定要到正规专业的医院去做，免得做得不好或是不规范误了孩子一生。

　　何为睾丸疝气？

　　睾丸疝气（睾丸鞘膜积液）是一种生理疾病。正常睾丸鞘膜囊内有少量液体（2ml～3ml），供滑润、保护睾丸用，如果液体过多即为鞘膜积水。

　　请问广东哪里治疗睪丸疝气？深圳建国医院全称深圳建国泌尿外科医院，是国家公立的三甲专科医院，是深圳市区的一家大型泌尿专科泌尿医院，医院设有专门的生殖整形科室——开展包皮包茎、疝气、阴茎延长、阴 茎增 粗、鞘膜积液、尿道下裂等各类生殖整形诊治工作。

　　同时建国医院也是深圳市医保定点单位，因而在深圳建国男科医院可以用医保卡。深圳建国男科医院专家就诊时间是早八点到晚九点，节假日不休息，患者朋友可以携医保卡前往就诊，纳入社保报销范围内的疾病或药物都会给报销。如需就诊可先咨询预约，可节省到院排队等候的时间。

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