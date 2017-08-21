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南山看男科到什么医院强

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2017-08-21
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核心提示：南山看男科到什么医院强？深圳建国泌尿外科医院位于南山区南山大道，是深圳市一所专业男科品牌医院，拥有全国专业的权威专家，领先技术、高端设备，能真正帮助男性朋友从根源上解决问题，恢复健康。

　　南山看男科到什么医院强？龟头炎是男性常见的生殖感染疾病，当男性包皮过长或包茎时，此类物质可积聚成包皮垢刺激阴茎头引起龟头炎。因为龟头是男性比较特殊的部位，所以当出现问题市应该到正规专业的医院去看。

　　首先来了解一下龟头炎的一些相关形成因素：

　　1、手淫所伤。年轻男性性欲旺盛，在没有性伴的情况下，手淫是比较常见的事，如果手淫动作粗暴，就会造成包皮损伤。由于手淫时精神高度兴奋，损伤又比较小，可能不易觉察。但包皮上的损伤易受到细菌污染，从而诱发包皮炎。

　　2、患有包皮过长或包茎。在这处情况下，包皮垢很难清除，若要根 治包皮炎，应做包皮环切手术。

　　3、不注意外生殖器卫生。青年男性包皮的皮脂腺分泌常常比较旺盛，如果不注意经常清洗，包皮皮脂腺分泌的液体就会积存在包皮下，形成豆腐渣样的包皮垢。包皮垢是细菌良好的培养基，不及时清除就会引起细菌感染。

　　南山看男科到什么医院强？推荐：深圳建国泌尿外科医院

　　深圳建国泌尿外科医院位于南山区南山大道，是深圳市一所专业男科品牌医院，拥有全国专业的权威专家，领先技术、高端设备，能真正帮助男性朋友从根源上解决问题，恢复健康。医院也是深圳医保定医院，收费严格按卫生局统一标准收取，公开透明。

　　治龟头炎，深圳建国泌尿外科医院治龟头炎采用“OKW-磁能波治疗仪系统”，利用特殊磁能波对前列腺病变部位进行辐射，通过热效应和非热效应在极短时间内使组织蛋白凝固的一种治疗方法。

　　温馨提示：为了方便患者，建国医院推出了“网上免费咨询预约挂号”服务，足不出户就可以与权威专家的即时沟通！凡通过网上预约挂号的男科病患者来院时优先就诊，无需排队，且来院就诊均可免挂号费。

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