核心提示：南山割包皮最专业的医院？深圳建国男科医院这一家专业正规的泌尿外科医院，坐落在南山区南山大道的黄金地段，割包皮采用的是到现在为止最为先进的技术“第6代美式FPS包皮精雕美容术”。

患包皮过长的男性朋友是越来越多，专家指出，对于包皮问题切忌久拖不治，或者忽视病症的情况存在，防止给日后的正常生活造成严重影响。很多男性朋友都不知道包皮过长的危害有哪些？南山割包皮最专业的医院？带着疑问，下面看看专家怎么解答的吧。

男性患有包皮过长的危害，专家指出有下面两点：

1、包皮过长存在会导致早泄的现象发生，会严重的影响男性朋友的性生活，甚至影响家庭的幸福，还会给男性造成很大的心理压力。

2、由于龟头粘膜平常受到的刺激少，使得龟头粘膜的神经感觉过于敏感，性生活时龟头与阴道摩擦一触即泄，还会产生性交痛等。

南山割包皮最专业的医院？

深圳建国男科医院这一家比较专业正规的泌尿外科医院，坐落在南山区南山大道的黄金地段，割包皮采用的是到现在为止最为先进的技术“第6代美式FPS包皮精雕美容术”，该项技术割包皮效果比较好，安全靠得住，收费也不高，是男的朋友们的最 佳选择。

“第6代美式FPS包皮精雕美容术”把包皮整形与包皮美容相结合，使得包皮手术真正的做到精细、标准、无痕。该手术一经推出就引起了很大反响，数千例患者术后验证，手术只需15分钟，术后外形整形美观不留疤痕，3-5天即可恢复。

温馨提示：以上是对“南山割包皮最专业的医院”的简单介绍，详细大家已经知道包皮过长会带来什么严重的危害了，所以，男人割包皮是必然现象，而且要及时及早的到正规医院进行手术。以免造成更严重的危害。如需帮助，您可以点击【在线咨询】与专家在线交流。