核心提示：经皮肾镜取石术深圳有哪些医院可以做？经皮肾镜取石术是一种微创取石的方式，以前是没有的，是随着医疗技术的发展慢慢才出现的，普通的小门诊是没有得做的，要到正规专业的医院去做才行。

经皮肾镜取石术深圳有哪些医院可以做？经皮肾镜取石术是一种微创取石的方式，以前是没有的，是随着医疗技术的发展慢慢才出现的，普通的小门诊是没有得做的，要到正规专业的医院去做才行。

经皮肾镜取石术深圳有哪些医院可以做？深圳建国医院能做，深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所大型公立泌尿专科医院，就在深圳市的中心区域，设立有专门的结石科室，医院在前列腺结石、肾结石、输尿管结石、尿路结石、膀胱结石等等常见的泌尿结石疾病诊疗方面技术先进，并且有在结石疾病方面很有名望的曹军主任、李太友主任坐诊，使来院患者都能得到满意的治疗，并且医院是深圳医保定点医院，结石病是纳入医保报销的，可带上社保卡预约就诊。

微通道经皮肾镜碎石取石术：

微通道经皮肾镜碎石取石术也称“钻孔取石术”，是通过皮肤和肾盏、肾盂之间建立一个微细通道，在肾镜下直接对肾内或输尿管上段对较大结石进行粉碎（利用钬激光或气压弹道等碎石），并经通道取出碎石。微通道经皮肾镜碎石取石术碎石准确性高、用时短、效率高、残石率低、对周围组织损伤小，是目前技术要求较高的泌尿系结石治疗方法。

温馨提示：肾结石治疗费用未经诊断是很难给出一个确定数值，结石大小不同，结石位置不同，有无积水的情况，治疗方式的不同都会影响到结石治疗的费用，不过可以肯定的是并不会很高，一般几百块左右，结石体积巨大的需要手术的则需要上千块。关于结石方面还有其他疑问可直接与我们医院在线医生进行沟通。