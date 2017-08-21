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割包皮深圳那个医院专业收费又合理？

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2017-08-21
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核心提示：割包皮深圳那个医院专业收费又合理？？深圳建国男科医院属专业性医保定点单位，所以费用方面要比其它营利性机构价格低20％－50％左右，实质性地帮助百姓节省医疗开支。

　　包皮过长、包茎是男性朋友最为常见的问题，对于包皮包茎的危害男性朋友都有会有所了解，因为隐患很多，所以不少患者都会选择手术割除。那么，割包皮深圳那个医院专业收费又合理？？下面一起来了解下。

　　割包皮深圳那个医院专业收费又合理？

　　深圳建国男科男科医院专家引进“第5代欧式微雕包皮美容术”是通过尖端微创技术，采用国际先进的全程无痛麻醉技术，利用高速射流珠无针注射器进行术前麻醉，减少术前麻醉的恐惧、术中出血和术后水肿，该技术具有全程轻松无痛、安全可靠、可延 长性生活时间等明显优势。

　　该技术的治疗优势有以下几点：

　　1、无针麻醉技术，手术全程无痛：麻醉药用量小、起效快、麻醉作用精 确，真正全程无痛，避免发生交叉感染，

　　2、包皮美容，自然美观：引入“人体美学”概念，由权威专家根据生殖器的特点，在安全的原则下，最 大程度保证术后外形整齐美观，不留疤痕。

　　深圳建国男科医院——深圳市保定点医院，收费有保障！

　　深圳建国男科医院属专业性医保定点单位，所以最 高费用报销可达85%以上。同时，医院各项收费价格由市物价局、市卫生局等机构制定并严格监督，所以费用方面要比其它营利性机构价格低20%-50%左右，实质性地帮助百姓节省医疗开支。是“中国诚信医院AAA级示范单位”、“无红包医院”。

　　温馨提示：深圳建国医院位于南山市中心区域，地理位置好，交通便利，地铁1号线跟11号线都能直达，1号线在桃园站下，11号线在南山站下，另外，深圳建国泌尿外科医院最近开展了暑期优惠活动，前列腺男科检查、性功能障碍检查等等检查套餐只要69元，而需要割包皮的患者则能享受半价优惠，只要340元，但名额有限，先预约先得！

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