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福田有没有男科医院

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2017-08-21
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核心提示：福田有没有男科医院？深圳建国男科医院专家门诊至晚上9：00。【医院特色】随时就诊，365天无假日医院。快速治疗，无需等待，网络预约方式。

　　福田有没有男科医院？男科问题当然要到专业的男人医苑去看，深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所正规专业的男性泌尿专科医院，并且设有【生殖整形科室】【前列腺疾病科室】【性功能障碍科室】【性病科室】【泌尿感染科室】【男性不育科室】【泌尿结石科室】等七大重点科室，并且有盛仁刚主任、王德超主任、陈波主任、刘志明博士等男科泌尿方面的专家坐诊，在男科泌尿疾病的诊治在珠三角地区享有盛誉。

　　深圳建国男科医院组建了强大的专家诊疗团队，例如盛仁刚主任、唐天明主任、刘志明主任等，全心致力于男科疾病的研究与临床治疗，密切与国际国内男科学界保持着密切的技术交流，不断提高好服务水平，开展各类男科疑难手术，尤其是微创技术在各种男科手术中的应用，为患者带来了更深层次的安全和健康。

　　【医院特色】

　　（1）随时咨询，24小时网络咨询服务

　　（2）随时就诊，365天无假日医院

　　（3）全心服务，360度优秀护理团队

　　（4）快速治疗，无需等待，网络预约方式

　　（5）放心就医，完善的私密保障机制

　　深圳建国泌尿外科医院上班时间是早上八点，节假日不休息，为了方便白天没时间就医的患者，深圳建国男科医院还特别开设了夜诊服务，专家门诊至晚上9：00。如还有疑问可直接向在线医生了解下。

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