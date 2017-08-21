核心提示：深圳割包皮得多少钱啊？深圳建国泌尿外科医院专家介绍说：做包皮过长手术需要根据患者个人病情来制定治疗方案，由于不同的疗法适合不同的病因，所收取的费用也不相同。

包皮过长是常见的男性生殖疾病之一，包皮包茎问题不光会引起包皮水肿，长期以往包皮内会藏哪污垢不得排出，寄生很多致病菌，早治疗早好。那么，深圳割包皮得多少钱啊？很多患者都想知道这个问题，下面就看看专家的介绍吧。

深圳割包皮得多少钱啊？

深圳建国泌尿外科医院专家介绍说：做包皮过长手术需要根据患者个人病情来制定治疗方案，由于不同的疗法适合不同的病因，所收取的费用也不相同。因此，包皮过长治疗费用的问题，还是要看具体针对性的疗法，以及治疗过程中所用药情况而定。不过一般来说治疗包皮过长的费用不会太高，一般家庭都能承受的起。

深圳建国泌尿外科医院作为深圳一家男科医院，严格执行国家收费标准，杜绝诸如小诊所等随意抬高药品价格、乱收费、滥用药物等现象发生，平价不平质，全面保障患者权益。深圳建国泌尿外科医院至办院以来始终坚持平价惠民，使得收费标准与其他公立医院相比，费用降低20%-50%.切实解决了广大百姓“看病难、看病贵”的问题，受到百姓的广泛赞誉！

“第6代美式FPS包皮精雕美容术”割包皮省力又省钱！

深圳建国泌尿外科医院采用的“第6代美式FPS包皮精雕美容术”通过尖端微创技术，采用国际先进的无针麻醉技术，全程无痛利用高速射流珠无针注射器进行术前麻醉，减少术前麻醉的恐惧、术中出血和术后水肿；该技术具有全程轻松无痛、极少损伤毛细血管、准确美观、安全可靠、可延 长性生活时间等明显优势。

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