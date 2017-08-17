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深圳割包皮手术要花多少钱

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2017-08-17
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核心提示：深圳割包皮手术要花多少钱？做手术费用肯定是患者很关心的问题，谁都希望能尽量少花钱看好病，其实包皮手术并不是多大的手术，技术也成熟，费用并不多，不必过于担心。

　　深圳割包皮手术要花多少钱？做手术费用肯定是患者很关心的问题，谁都希望能尽量少花钱看好病，其实包皮手术并不是多大的手术，技术也成熟，费用并不多，不必过于担心。

　　深圳割包皮手术要花多少钱？

　　正规医院割包皮并不贵，深圳建国医院是深圳市医保定点单位，因而在深圳建国男科医院可以用医保卡，异地的也行，纳入社保报销范围内的疾病都会给报销的，深圳建国男科医院专家接诊时间是早八点到晚九点，节假日不休息，患者朋友可以携医保卡前往就诊。（建议先咨询预约后就诊，节省到院后排队等候的时间），暑期是割包皮的高峰期，对此建国医院还推出了暑期割包皮优惠活动，无痛割包皮只要340元，每天名额有限，先预约先得。

　　一般来说经济更发达的地区医疗条件会更好，深圳建国医院是专业的泌尿外科医院，在开展包皮手术方面经验丰富，技术先进。医院开设有专门的★生殖整形科★，开展包皮包茎、疝气、阴茎延长、阴茎增 粗、鞘膜积液、尿道下裂等各类生殖整形诊治工作。并且由盛仁刚主任、唐天明主任等具有丰富经验的医师亲自操作手术，安全效果有保障。

　　为了对患者进行更好的治疗，深圳建国泌尿外科医院包皮包茎手术引进“第6代美式FPS包皮精雕美容术”，该技术采用美国数码生殖整形手术系统，无创伤、无出血，治疗快速无需住院，术后恢复快，不影响生活和工作，并且术后不留疤，一经推出便凭借完美的术后效果及多项技术优势赢得广大患者的青睐。欢迎咨询了解。

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