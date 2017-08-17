核心提示：深圳的医院哪家能治好包皮过长？不管是青少年还是成年男性，出现包皮过长的症状，要及时去正规的医院做手术处理，免得拖着拖着拖出了炎症。

不管是青少年还是成年男性，出现包皮过长的症状，要及时去正规的医院做手术处理，免得拖着拖着拖出了炎症。那么，深圳的医院哪家能治好包皮过长？下面一起来了解一下。

深圳的医院哪家能治好包皮过长？

深圳建国泌尿外科医院在男性疾病（前列腺炎、阳痿早泄、包皮包茎等）诊疗方面很专业，专门设立了性功能障碍科室、生殖整形科室、男性不育科室、前列腺疾病科室等，针对男性常见的疾病，专病专治，特意引进了盛仁刚、唐天明、王家辉等在前列腺疾病方面有名的医师，在珠三角地区享有盛誉。

包皮环切手术注意事项：

手术之前有必要做下身体的各项检查，看看是否符合做包皮手术。如果有炎症（例如龟头炎）或血常规及凝血功能不合格，就只能在炎症推掉后进行治疗，防止手术中龟头被感染。另外，小孩子最 好在8周岁以上做手术，孩子太小对疼痛或是麻醉不好管控，而且最 好在寒暑假的时候做，有足够的痊 愈时间，也不会影响学习。

深圳建国医院的包皮包茎手术均由资深的万例手术无事故亲自实施手术，有效避免手术中的误操作及风险，值得患者信赖，并且医院也是深圳市医保定点医院，有社保的可以带过来，纳入社保报销范围内的都会给报销。若需就诊请先在线咨询预约，避免到院后排队等候。你还有任何疑问，可以点击深圳建国泌尿外科医院【医生在线咨询】，将认真为你解答，并且不收取任何咨询费用。