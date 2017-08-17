核心提示：深圳第三人民医院能割包皮吗？深圳建国男科医院位于南山区南山大道，是深圳市一所专业男科品牌医院，拥有全国专业的权威专家，领先技术、高端设备，能真正帮助男性朋友从根源上解决问题，恢复健康。

包皮过长、包茎是众多男人存在的普遍问题，包皮包茎容易积聚包皮垢，滋生细菌，引发炎症，要尽早治疗。那么，宝安区哪里专业做割包皮环切手术？过下面一一来了解一下吧。

宝安区哪里专业做割包皮环切手术？专家推荐：深圳建国男科医院

深圳建国男科医院位于南山区南山大道，是深圳市一所专业男科品牌医院，拥有全国专业的权威专家，领先技术、高端设备，能真正帮助男性朋友从根源上解决问题，恢复健康。医院也是深圳医保定医院，收费严格按卫生局统一标准收取，公开透明。

治包皮过长，深圳建国男科医院引用的【第6代美式FPS包皮精雕美容术】把包皮整形与包皮美容相结合，使得包皮手术真正的做到精细、标准、无痕。该手术一经推出就引起了很大反响。手术只需15分钟，术后外形整形美观不留疤痕，3-5天即可恢复，95%患者统计术后可延 长性生活时间10-20分钟。目前，该手术已经成功为多名包皮患者做了包皮手术，全部安全无事故，术后效果在规定范围内。

包皮包茎手术要到正规专业的医院去做！

由于包皮过长及包茎切除是给人体的生殖器官做手术，包括其功能的改善和形态的改善，而这个禁区是男性最"脆弱"的部分，因此，其安全性一直引人关注。深圳建国男科医院专家建议：要选择正规医院专业医师，以免因手术失误导致性损伤，造成终身遗憾。

专家提醒：包皮过长的危害很大，许多男性忽视了包皮过长的危害，导致妻子也受到影响，甚至导致婚姻亮起“红灯”。因此，建议包皮过长患者尽早到正规医院进行包皮手术，以免后患。还有其他疑问不妨直接在线问一下值班医生，免费的。