核心提示：深圳第三医院有割包皮吗？身边不少哥们有包皮过长的情况，都做了手术，我高中时就发现自己也有这个情况，但现在还是没有做手术，一是怕痛，二是觉得这么私密的地方有点难为情。

身边不少哥们有包皮过长的情况，都做了手术，我高中时就发现自己也有这个情况，但现在还是没有做手术，一是怕痛，二是觉得这么私密的地方有点难为情。但现在听说不做手术很难清洗干净，以后有媳妇容易把细菌带进媳妇体内，导致妇科炎症，现在打定主意要做了，接下来就是选医院的问题了。那么，深圳第三医院有割包皮吗？下面就具体来了解下吧！

深圳第三医院有割包皮吗？

一般来说经济更发达的地区医疗条件会更好，深圳建国医院是专业的泌尿外科医院，在开展包皮手术方面经验丰富，技术先进。医院开设有专门的★生殖整形科★，开展包皮包茎、疝气、阴茎延长、阴茎增 粗、鞘膜积液、尿道下裂等各类生殖整形诊治工作。并且由盛仁刚主任、唐天明主任等具有丰富经验的医师亲自操作手术，安全效果有保障。

深圳建国医院——深圳市保定点医院，收费有保障！

深圳建国男科医院属专业性医保定点单位，纳入社保报销范围内的疾病都会给以报销的，看病时带上社保卡前来看诊就好。同时，医院各项收费价格由市物价局、市卫生局等机构制定并严格监督，所以费用方面要比其它营利性机构价格低20%-50%左右，实质性地帮助百姓节省医疗开支。是“中国诚信医院AAA级示范单位”、“无红包医院”。

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