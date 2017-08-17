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最早是高一的时候意识到自己可能有包皮过长情况的，家里没人知道，也没好意思跟家里说，现在出来工作攒了一点钱，想到医院去做个包皮环切手术。深圳第四人民医院包皮环切多少钱？下面一起来了解下。

深圳第四人民医院包皮环切多少钱

包皮环切手术便宜的几百块的有，贵的上千块的也有，区别主要在手术的方式上，美式、欧式等都是无痛不留疤的，收费会贵点，传统的开放手术创口较大也容易留疤，当然费用会相对较小。术前检查跟术后消炎药也会花一点钱，但比例很少，术中的手术费才是费用主要构成部分。

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深圳建国医院】深圳医保定点医院，收费有保障！

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