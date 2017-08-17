核心提示：深圳儿童包茎手术治疗价格？儿童做包皮环切手术可以到专业的泌尿专科医院去看，包茎手术价格一般很少分大人跟儿童的，费用差别不大，关键是看选择的技术，技术好的就会贵点。

深圳儿童包茎手术治疗价格？儿童做包皮环切手术可以到专业的泌尿专科医院去看，泌尿专科医院会设立有专门的【生殖整形科室】专门开展包皮、包茎、疝气、鞘膜积液等等儿童常见的泌尿外科手术，治疗会更精细化。包茎手术价格一般很少分大人跟儿童的，费用差别不大，关键是看选择的技术，技术好的就会贵点。

深圳儿童包茎手术治疗价格？

包茎手术及包皮环切手术，现在已经是泌尿外科中很常见的一个小手术，技术相当成熟，费用并不会很贵，差别主要在于技术方面，美式或是欧式的无痛包皮手术方式肯定要比传统的手术方式贵点，但也绝 对在普通收入患者能轻松接受的范围内。

割小孩包皮建国医院采用“第6代美式FPS包皮精雕美容术”，微创微痛，精细，手术不仅没有痛苦，适合怕疼的小孩子，而且术后伤口细微，无疤痕，不影响美观，因此不会让孩子因为手术产生疤痕而自卑苦恼，家长更加满意的是，术后恢复的非常快，所需的恢复时间非常短，仅仅3-5天即可恢复，不会影响孩子的学习和生活。

另外，选择深圳建国医院除了疗效让人放心以外，治疗费用也令家长满意，因为建国医院属于非营利性医院，费用平价低廉，即便是普通家长也可以轻松支付，费用从几百元至千元不等，患者如果想了解具体的方法和费用可以在线咨询医生，他们将给于详细说明。