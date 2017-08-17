核心提示：深圳儿童包皮手术哪家医院好？现在很多小孩都是独生子女，家里只有一个独苗，父母肯定会对孩子倾注更多的注意力，所以小孩有包皮包茎等方面的问题很多也能及早发现。

深圳儿童包皮手术哪家医院好？现在很多小孩都是独生子女，家里只有一个独苗，父母肯定会对孩子倾注更多的注意力，所以小孩有包皮包茎等方面的问题很多也能及早发现。

深圳儿童包皮手术哪家医院好？

儿童做包皮环切手术可以到专业的泌尿专科医院去看，泌尿专科医院会设立有专门的【生殖整形科室】专门开展包皮、包茎、疝气、鞘膜积液等等儿童常见的泌尿外科手术，治疗会更精细化。

包皮环切手术注意事项：

手术之前有必要做下身体的各项检查，看看是否符合做包皮手术。如果有炎症（例如龟头炎）或血常规及凝血功能不合格，就只能在炎症推掉后进行治疗，防止手术中龟头被感染。另外，小孩子最 好在8周岁以上做手术，孩子太小对疼痛或是麻醉不好管控，而且最 好在寒暑假的时候做，有足够的痊 愈时间，也不会影响学习。

深圳建国医院的包皮包茎手术均由资深的万例手术无事故亲自实施手术，有效避免手术中的误操作及风险，值得患者信赖，并且医院也是深圳市医保定点医院，有社保的可以带过来，纳入社保报销范围内的都会给报销。若需就诊请先在线咨询预约，避免到院后排队等候。