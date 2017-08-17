39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 深圳建国泌尿外科医院 > 正文
综合
问医生

深圳儿童包皮手术哪家医院好

新闻文章排行榜
2017-08-17
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：深圳儿童包皮手术哪家医院好？现在很多小孩都是独生子女，家里只有一个独苗，父母肯定会对孩子倾注更多的注意力，所以小孩有包皮包茎等方面的问题很多也能及早发现。

　　深圳儿童包皮手术哪家医院好？现在很多小孩都是独生子女，家里只有一个独苗，父母肯定会对孩子倾注更多的注意力，所以小孩有包皮包茎等方面的问题很多也能及早发现。

　　深圳儿童包皮手术哪家医院好？

　　儿童做包皮环切手术可以到专业的泌尿专科医院去看，泌尿专科医院会设立有专门的【生殖整形科室】专门开展包皮、包茎、疝气、鞘膜积液等等儿童常见的泌尿外科手术，治疗会更精细化。

　　包皮环切手术注意事项：

　　手术之前有必要做下身体的各项检查，看看是否符合做包皮手术。如果有炎症（例如龟头炎）或血常规及凝血功能不合格，就只能在炎症推掉后进行治疗，防止手术中龟头被感染。另外，小孩子最 好在8周岁以上做手术，孩子太小对疼痛或是麻醉不好管控，而且最 好在寒暑假的时候做，有足够的痊 愈时间，也不会影响学习。

　　深圳建国医院的包皮包茎手术均由资深的万例手术无事故亲自实施手术，有效避免手术中的误操作及风险，值得患者信赖，并且医院也是深圳市医保定点医院，有社保的可以带过来，纳入社保报销范围内的都会给报销。若需就诊请先在线咨询预约，避免到院后排队等候。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈