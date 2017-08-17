核心提示：深圳福田第四人民医院能做延长手术吗？使埋藏在体内的那段阴茎海绵体分离出来，采用内填外拔的缝合技术，使阴茎体外部分延长3～6厘米，从而增加阴茎的有效长度。

阴茎短小是一种十分伤男性自尊心的一种疾病，存在这种情况的男性往往很自卑，不愿与异性交往。随着医学技术的发展，阴茎延长手术可以帮助患者解决这个问题。那么，深圳福田第四人民医院能做延长手术吗

任来满足对方的生理需求，因为阴茎短小导致家庭破裂的例子是常见的。近年在媒体多起被报道的婚变事件中，其实跟阴茎短小，性功能障碍都存在很大的关系。

深圳福田第四人民医院能做延长手术吗

做阴茎延长手术，更多患者选择深圳建国泌尿外科医院。建国医院专家引进“欧式NT阴茎延长术”根据不同男士的生理特点，取适当位置切断阴茎上的浅悬韧带和深悬韧带，使埋藏在体内的那段阴茎海绵体分离出来，采用内填外拔的缝合技术，使阴茎体外部分延长3～6厘米，从而增加阴茎的有效长度。

深圳建国泌尿外科医院是深圳市治疗男性疾病最 好的医院之一，医院现设有前列腺专科、泌尿感染专科、生殖感染专科、性功能障碍专科、生殖整形专科、男性不育专科等6大诊疗中心，真正做到“专科专病专治”，诊疗范围覆盖男科所有疾病，来诊患者都能得到最满意的医疗服务。

警惕阴茎短小相关危害：

1.阴茎短小患者存在精神上和心理上的双重压力，平时不敢再人多的时候小便、洗澡、会被同性及异性耻笑，并直接影响患者的工作生活。

2.男性阴茎短小导致不能满足对方正常的生理需求，性生活不和谐最 大受害者是女性，女性长期得不到生理满足会导致内分泌失调，雌性激素分泌减少、卵巢功能衰退、免疫力低下、更年期提前、黄褐斑、不孕症、肥胖症、子宫肌瘤等妇科疾病。

温馨提示：随着科学技术的发展，阴茎短小现象已经得到了有效的治疗，如果想要拥有更完美的阴茎，可以直接去专业正规的医院接受检查和治疗。如有疑问请点击专家在线咨询。