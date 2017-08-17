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有些男性包皮过长是天生的，有些则是后天形成的，但不管是先天的还是后天的，都要及时到正规医院检查，确诊后要正确割包皮，不能讳疾忌医。那么，深圳福田割包皮那个医院好？带着这两个问题下面一一来了解一下。

深圳福田割包皮那个医院好？

深圳建国男科医院位于南山大道上，交通便利，设立了前列腺专科、性功能障碍专科、生殖泌尿感染专科、生殖整形专科、男性不育等六个科室，秉承严谨求实的科学态度和诚信求精的行医宗旨，为广大男性朋友提供健康服务。

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男性包皮过长要及时割除，免得也影响女性健康：

男性包皮过长如果不注意及时清洁，容易积存大量污垢，适宜细菌生长，因而二人亲密生活时表皮污垢中的各类细菌会引发女方妇科疾病，甚至会使其反复发作。

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