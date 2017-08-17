核心提示：深圳福田区哪个医院割包皮？别以为包皮包茎只会影响男性健康，对女性健康影响也超大的，如果清洗不干净容易携带细菌，导致女方阴道炎和宫颈癌等，一定要尽早手术治疗。

别以为包皮包茎只会影响男性健康，对女性健康影响也超大的，如果清洗不干净容易携带细菌，导致女方阴道炎和宫颈癌等，一定要尽早手术治疗。那么，深圳福田区哪个医院割包皮？下面一一来了解一下。

深圳福田区哪个医院割包皮？

深圳建国泌尿外科医院是深圳市正规专业男性专科医院，医院的包皮包茎手术均由资深的万例手术无事故亲自实施手术，有效避免手术中的误操作及风险，值得患者信赖，并且医院也是深圳市医保定点医院，有社保的可以带过来，纳入社保报销范围内的都会给报销。若需就诊请先在线咨询预约，避免到院后排队等候。

割包皮，深圳建国泌尿外科医院推荐【第6代美式FPS包皮精雕美容术】，该技术：精 确测量，微创环切，具有愈合快、无痛、美观等特点；只需20分钟左右即可完成，不需要住院，当天手术当天就可以回家，不影响正常的工作和学习。

包皮过长尽早做手术还有以下好处：

1、可以能够降低龟头包皮炎的患病率。男性包皮过长的临床症状是什么

2、可避免交叉感染。杜绝由包皮过长或包茎引起的女性妇科炎症。

3、能够提高性生活质量，预防阴茎癌的发生。

4、可以延 长性生活时间。能够在一定程度上预防早泄的发生。

温馨提示：男性朋友如果有包皮过长，最 好能到正规的男科医院进行手术治疗，这样才能得到比较好的治疗效果，如果您对包皮过长的治疗费用想了解，可以咨询在线专家，专家会为您详细介绍。