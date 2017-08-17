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深圳割包皮是专业医院好还是公立好

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2017-08-17
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核心提示：深圳割包皮是专业医院好还是公立好？包皮本来是保护阴茎的，但是过长就不好了，随着医学科学的发展，科室分工越来越明确，包皮包茎属于常见的男性问题可以到正规专业的男性专科医院去割。

　　深圳割包皮是专业医院好还是公立好？包皮本来是保护阴茎的，但是过长就不好了，包皮过长的危害是不容小觑的，包皮过长之所以需要手术，是因为包皮过长会导致包皮内温度高、湿度高，继而滋生细菌和致病菌，当尿液残留的时候，会与包皮内的包皮垢混合，不仅会诱发生殖器官炎症，还会导致阴茎龟头异味明显。炎症扩散感染，累及泌尿系统，还会出现排尿障碍，引发尿道炎等，所以包皮包茎问题要尽快进行包皮手术治疗。

　　深圳割包皮是专业医院好还是公立好？

　　随着医学科学的发展，科室分工越来越明确，工作职责进一步细化，每个科室都具有相对独立的专业性，这些专业特色和优势，正是科室品牌建设的核心。深圳建国泌尿外科医院在男性疾病（前列腺炎、阳痿早泄、包皮包茎等）诊疗方面很专业。

　　包皮包茎属于常见的男性问题可以到正规专业的男性专科医院去割，深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所正规专业的男性泌尿专科医院，并且设有【生殖整形科室】【前列腺疾病科室】【性功能障碍科室】【性病科室】【泌尿感染科室】【男性不育科室】【泌尿结石科室】等七大重点科室，并且有盛仁刚主任、王德超主任、陈波主任、刘志明博士等男科泌尿方面的专家坐诊，在男科泌尿疾病的诊治在珠三角地区享有盛誉。

　　深圳建国医院也是深圳市医保定点单位，因而在深圳建国男科医院可以用医保卡，异地的也行，纳入社保报销范围内的疾病都会给报销的，深圳建国男科医院专家接诊时间是早八点到晚九点，节假日不休息，患者朋友可以携医保卡前往就诊。（建议先咨询预约后就诊，节省到院后排队等候的时间），暑期是割包皮的高峰期，对此建国医院还推出了暑期割包皮优惠活动，无痛割包皮只要340元，每天名额有限，先预约先得。

　　温馨提示：包皮手术在现在的技术来说是很轻易解决的，手术时间短，效果好，建议病人早点就医，以免影响性生活和带来不必要的其它症状。但是前提在于选择正规专业的医院，及时解除患者病痛的折磨，想早点治 愈，及时专家咨询。

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