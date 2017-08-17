核心提示：深圳割包皮收费贵吗？费用并不会很贵，差别主要在于技术方面，美式或是欧式的无痛包皮手术方式肯定要比传统的手术方式贵点，但也绝 对在普通收入患者能轻松接受的范围内。

深圳割包皮收费贵吗？包茎手术及包皮环切手术，现在已经是泌尿外科中很常见的一个小手术，技术相当成熟，费用并不会很贵，差别主要在于技术方面，美式或是欧式的无痛包皮手术方式肯定要比传统的手术方式贵点，但也绝 对在普通收入患者能轻松接受的范围内。

包皮手术虽然十分简单，痛苦很小，但是术后仍要注意好一些事项，如果不太注意，就有可能造成一些不必要的后果了。另外包皮手术要到正规医院做手术，因为包皮切割的技术好坏会影响术后的外观及康复的过程。所以选择好的技术很关键：

深圳建国泌尿外科医院采用的“第6代美式FPS包皮精雕美容术”，采用全球领先的无痛麻醉技术，全程无痛利用高速射流珠无针注射器进行术前麻醉，减少术前麻醉的恐惧、术中出血和术后水肿；该技术具有全程轻松无痛、术后完美无痕等明显优势。自临床运用以来，已使近10000例包皮过长及包茎患者受益。最关键的是这项技术是30年手术主任亲自操作，安全可靠，术后恢复快，避免发炎风险。

做包皮环切手术，南山建国男科医院是不错的选择，深圳建国泌尿外科医院在男性生殖整形方面很专业，特意引进了盛仁刚、唐天明、王家辉等在生殖整形方面有威望的医师，再者医院地理位置优越，就在地铁边上，很好找，从南山地铁站出来再找200米左右就是了。还有其他疑问不妨直接【在线咨询】了解下，不收取任何咨询费用。