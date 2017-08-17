核心提示：深圳割包皮手术多少钱？深圳建国医院盛仁刚主任表示：“包皮环切手术便宜的几百块的有，贵的上千块的也有，传统的开放手术创口较大也容易留疤，当然费用会相对较小。术前检查跟术后消炎药也会花一点钱，但比例很少。

深圳割包皮手术多少钱？深圳建国医院盛仁刚主任表示：“包皮环切手术便宜的几百块的有，贵的上千块的也有，区别主要在手术的方式上，美式、欧式等都是无痛不留疤的，收费会贵点，传统的开放手术创口较大也容易留疤，当然费用会相对较小。术前检查跟术后消炎药也会花一点钱，但比例很少，术中的手术费才是费用主要构成部分。”

割包皮，深圳建国泌尿外科医院推荐【第6代美式FPS包皮精雕美容术】，该技术：精 确测量，微创环切，具有愈合快、无痛、美观等特点；只需20分钟左右即可完成，不需要住院，当天手术当天就可以回家，不影响正常的工作和学习。

【深圳建国医院】深圳医保定点医院，收费有保障！

一般来说经济更发达的地区医疗条件会更好，深圳建国医院是专业的泌尿外科医院，在开展包皮手术方面经验丰富，技术先进。医院开设有专门的★生殖整形科★，开展包皮包茎、疝气、阴茎延长、阴茎增 粗、鞘膜积液、尿道下裂等各类生殖整形诊治工作。并且由盛仁刚主任、唐天明主任等具有丰富经验的医师亲自操作手术，安全效果有保障。并且医院也是医保定点医院，纳入社保报销范围内的疾病都会给以报销的，看病时带上社保卡前来看诊就好。