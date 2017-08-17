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松岗人民医包皮手术要预约吗？现代不仅医学技术发达，互联网技术发展更是迅速，看病治疗不少医院都开通了网上预约服务，不少打算割包皮的男性也打算网上预约就诊，节省去医院排队等候的时间。

松岗人民医包皮手术要预约吗？

深圳建国男科医院是一所集科研、医疗、保健为一体的泌尿专科医院，是深圳首家男性专科医院，在男性疾病的检查治疗方面在深圳有很高的声誉。为了方面患者，深圳建国男科医院开通了网上咨询、预约服务，患者可以直接在网上预约或是电话预约，方便快捷，节约排队时间。当然，如果时间充裕也可以直接我们医院挂号就诊。

一般来说经济更发达的地区医疗条件会更好，深圳建国医院是专业的泌尿外科医院，在开展包皮手术方面经验丰富，技术先进。医院开设有专门的★生殖整形科★，开展包皮包茎、疝气、阴茎延长、阴茎增 粗、鞘膜积液、尿道下裂等各类生殖整形诊治工作。并且由盛仁刚主任、唐天明主任等具有丰富经验的医师亲自操作手术，安全效果有保障。

深圳建国医院也是深圳市医保定点单位，因而在深圳建国男科医院可以用医保卡，异地的也行，纳入社保报销范围内的疾病都会给报销的，深圳建国男科医院专家接诊时间是早八点到晚九点，节假日不休息，患者朋友可以携医保卡前往就诊。