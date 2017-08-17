核心提示：深圳建国医院公立的？公立医院跟三甲医院除了代表医疗质量过硬外，收费方面也会让患者放心，国家办的肯定不敢乱收费，漫天要价，这也是很多患者看病就医时喜欢选择公立医院的原因。

深圳建国医院公立的？公立医院跟三甲医院除了代表医疗质量过硬外，收费方面也会让患者放心，国家办的肯定不敢乱收费，漫天要价，这也是很多患者看病就医时喜欢选择公立医院的原因。

深圳建国医院公立的？

深圳建国医院全称深圳建国泌尿外科医院，是国家公立的三甲专科医院，是深圳市区的一家大型男科专科泌尿医院，下设有七大重点科室：

★生殖整形科室——开展包皮包茎、疝气、阴茎延长、阴茎增 粗、鞘膜积液、尿道下裂等各类生殖整形诊治工作。

★前列腺疾病科室——主要开展前列腺炎、前列腺痛、前列腺增生、前列腺囊肿等疾病的临床研究与诊治工作。

★性功能障碍科室——开展阳痿、早泄、过渡手淫、性功能障碍、射 精障碍等男性疾病诊治工作。

★性病科室——开展尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒、淋病、淋巴肉芽肿、软下疳等性病的临床研究与诊治工作。

★泌尿感染科室——开展龟头炎、尿道炎、睾丸炎、附睾炎、膀胱炎等泌尿感染疾病的临床研究与诊治工作。

★男性不育科室——开展不育症、弱精症、少精症、隐睾症、无精症、精子成活率低、精索静脉曲张等不孕不育疾病诊治工作。

★泌尿结石科室——专门诊治肾结石、膀胱结石、输尿管结石、前列腺结石、尿道结石等各类泌尿结石疾病，并且高薪聘请结石领域知名资深专家曹军、李太友等，运用尖端诊疗设备，精密检测以及治疗，深受患者信赖。

同时建国医院也是深圳市医保定点单位，因而在深圳建国男科医院可以用医保卡。深圳建国男科医院专家就诊时间是早八点到晚九点，节假日不休息，患者朋友可以携医保卡前往就诊，纳入社保报销范围内的疾病或药物都会给报销。如需就诊可先咨询预约，可节省到院排队等候的时间。