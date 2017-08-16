深圳建国医院《医疗质量安全与优质服务承诺书》

核心提示：深圳建国医院深圳建国泌尿外科医院以科室为单位，科主任作为医疗安全第 一责任人，必须切实履行自己的职责，建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度，严格按照医院的总体要求做好本科室的质量管理工作。凡因违反规定导致事故、纠纷发生者，当事人应承担全部责任。

为全面提高我院医疗服务质量，规范执业行为，为患者带来安全、权威、科学、严谨、健康的诊疗服务，争创群众满意医院，自觉接受社会和群众的民主评议，为此深圳建国泌尿外科医院向全社会做出以下承诺：

1、坚持以人为本，诚信服务，力争精益求精，为患者提供满意的诊疗服务，全心全意的为患者服务，尊重患者及家属的选择权、知情权和监督权，热情服务，坚决杜绝“生、冷、硬、顶、推”等不良态度和行为。？

2、不断提高医务人员的个人素养，严格遵守医疗行业执业规范，遵循党纪党规，爱岗敬业，严谨求实，关爱患者，因病施治，遵纪守法，廉洁行医。在接诊过程中必须做到合理检查、合理用药、合理治疗，确保医疗质量和医疗安全。

3、严格遵守《执业医师法》、《药品管理法》等法律法规，严格遵守卫生部“八不准”行业纪律和医院的医德医风规章制度。

4、以优质的服务，规范的诊疗，高尚的医德使患者放心，让患者满意。

5、以科室为单位，科主任作为医疗安全第 一责任人，必须切实履行自己的职责，建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度，严格按照医院的总体要求做好本科室的质量管理工作。凡因违反规定导致事故、纠纷发生者，当事人应承担全部责任。

6、各级医务人员必须以科学的态度从事执业活动，做到科学诊断、合理治疗，坚持应检必检、合理施治的原则。

7、必须加强各项规章制度的落实，特别是核心制度的落实。对于不能严格遵照执行的人员要下岗培训，对于延误病人的抢救及治疗时机，造成医疗事故、纠纷的责任人按照相关规定严肃处理，追究其所在科室负责人的连带责任。

8、适时进行医患沟通，严格落实医患沟通制度。在进行医患沟通时，尽可能使用病人及家属易于接受的方式和理解的语言。每次沟通都详细记录，方便医务人员对患者健康情况进行良性把控。

以上是我院对全社会做出的承诺，我院全体医务人员将严格执行以上规定，用心接待每一病患，认真接诊每例病情，严格执医，遵守法律犯规。若您在本院就诊过程中如有引起您的不满或我们的工作没有做好之处，您好可以及时向医院反应和投诉，医院将按有关规定或法规处理。以上承诺，欢迎社会各界监督。