核心提示：深圳哪个男科泌尿医院更放心？下体经常会发炎，到附近诊所检查说是包皮过长的原因，医生就建议等炎症消除后就做个包皮环切手术，但小诊所是不能做的，建议到专业的医院或是大医院去做。

深圳哪个男科泌尿医院更放心？下体经常会发炎，到附近诊所检查说是包皮过长的原因，医生就建议等炎症消除后就做个包皮环切手术，但小诊所是不能做的，建议到专业的医院或是大医院去做。

深圳哪个男科泌尿医院更放心？

深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所大型公立泌尿专科医院，就在深圳市的中心区域，交通很便利，1号线地铁（桃园站下）跟11号线地铁（南山站下）都行，8层大楼专看男科泌尿外科问题，在深圳甚至是广东珠三角地区都很有名望。

深圳建国泌尿外科医院在男性疾病（前列腺炎、阳痿早泄、包皮包茎等）诊疗方面很专业，专门设立了性功能障碍科室、生殖整形科室、男性不育科室、前列腺疾病科室等，针对男性常见的疾病，专病专治，特意引进了盛仁刚、唐天明、王家辉等在前列腺疾病方面有名的医师，在珠三角地区享有盛誉。

同时建国医院也是深圳市医保定点单位，因而在深圳建国男科医院可以用医保卡，异地的也行。深圳建国男科医院专家接诊时间是早八点到晚九点，节假日不休息，患者朋友可以携医保卡前往就诊。