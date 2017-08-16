核心提示：深圳建国医院公立医保男科？“有没有那种男科是国家公立的还能刷医保的？最近下体很不舒服，排尿感觉到尿道有点灼痛，还经常腰酸背痛，常常感觉到累”

深圳建国医院公立医保男科？“最近下体很不舒服，排尿感觉到尿道有点灼痛，还经常腰酸背痛，常常感觉到累，到综合医院去看过，但没啥效果，想到男科医院去看，但又怕被坑，有没有那种男科是国家公立的还能刷医保的？”

深圳建国医院公立医保男科？

随着医学科学的发展，科室分工越来越明确，工作职责进一步细化，每个科室都具有相对独立的专业性，这些专业特色和优势，正是科室品牌建设的核心。深圳建国泌尿外科医院在男性疾病（前列腺炎、阳痿早泄、包皮包茎等）诊疗方面很专业，专门设立了性功能障碍科室、生殖整形科室、男性不育科室、前列腺疾病科室等，针对男性常见的疾病，专病专治。

同时建国医院也是深圳市医保定点单位，因而在深圳建国男科医院可以用医保卡。深圳建国男科医院专家就诊时间是早八点到晚九点，节假日不休息，患者朋友可以携医保卡前往就诊，纳入社保报销范围内的疾病或药物都会给报销。如需就诊可先咨询预约，可节省到院排队等候的时间。

深圳建国医院位于南山市中心区域，地理位置好，交通便利，地铁1号线跟11号线都能直达，1号线在桃园站下，11号线在南山站下，另外，深圳建国泌尿外科医院最近开展了暑期优惠活动，前列腺男科检查、性功能障碍检查等等检查套餐只要69元，而需要割包皮的患者则能享受半价优惠，只要340元，但名额有限，先预约先得！