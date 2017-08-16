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之前从没有觉得自己包皮有什么问题，但后来发现别人龟头都是露在外面的，我的则是包在里面的，网上大概了解了一下，觉得可能是包皮包茎的问题，现在去看希望不算太晚，深圳龙岗区在那个医院可以割包皮？

男性包皮过长大概长什么样子的（图片）？

深圳建国男科医院专家表示，包皮是指阴茎皮肤在阴茎头处褶成双层的皮肤，随着年龄的增长。阴茎和包皮逐渐发育，到青春期时，包皮向后退缩，至成人期龟头露出，如果包皮完全盖住阴茎龟头称为包皮过长。

深圳龙岗区在那个医院可以割包皮？

随着医学科学的发展，科室分工越来越明确，工作职责进一步细化，每个科室都具有相对独立的专业性，这些专业特色和优势，正是科室品牌建设的核心。深圳建国泌尿外科医院在男性疾病（前列腺炎、阳痿早泄、包皮包茎等）诊疗方面很专业，专门设立了【生殖整形科室】【前列腺疾病科室】【性功能障碍科室】【性病科室】【泌尿感染科室】【男性不育科室】【泌尿结石科室】等七大重点科室，并且有盛仁刚主任、王德超主任、陈波主任、刘志明博士等男科泌尿方面的专家坐诊，在男科泌尿疾病的诊治在珠三角地区享有盛誉。

为了方便上班的患者，建国医院晚上看诊时间延长到晚上九点，有需要的患者可携带社保卡预约就诊。（深圳建国泌尿外科医院是深圳市医保定点医院，全国医保联网，异地也可以结算）