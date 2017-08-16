核心提示：深圳龙岗人民医院能治疗男科病吗？每个女人都希望自己貌美如花，同样的每个男人都希望自己在床上勇猛无比！深圳建国医院在看阳痿早泄等性功能障碍疾病在深圳甚至是整个珠三角地区都很名。

每个女人都希望自己貌美如花，同样的每个男人都希望自己在床上勇猛无比！早泄对男性来说是一个难言之隐，但是如果你不及时到正规的医院进行治疗，影响的不仅是性生活体验这么简单，长期下去还会影响夫妻间的和睦。那么，深圳龙岗人民医院能治疗男科病吗？下面一起来了解一下吧。

深圳龙岗人民医院能治疗男科病吗？

深圳建国医院在看阳痿早泄等性功能障碍疾病在深圳甚至是整个珠三角地区都很名，深圳建国泌尿外科医院在男性性功能障碍疾病方面很专业，特意引进了盛仁刚、唐天明、王家辉等在阳痿、早泄方面有威望的医师，再者医院地理位置优越，就在地铁边上，很好找。

性功能障碍诊治名医推荐：【陈波】深圳建国医院泌尿外科主任

从事泌尿外科临床工作近二十年，在前列腺疾病、性功能障碍、不孕不育、泌尿感染等方面有较深研究，拥有深厚的理论造诣和丰富的临床经验，目前在深圳建国医院担任泌尿外科主任，特别擅长中西医相结合治疗各种男性性功能障碍、前列腺疾病、男性不育等疾病的诊治，深受肯定与好评。

早泄除了影响美好的性生活，还会对病人的工作学习造成危害。同时，使夫妻双方达不到性满足即泄精而萎软，直接危害夫妻性生活的和谐，进而影响夫妻感情及家族和睦。影响工作，病人常表现为口苦咽干、小般黄赤、淋浊、阴痒，舌质红，苔黄，脉弦数，并长期伴有精神不振，神疲倦怠等。

温馨提示：还有其他疑问不妨【免费在线咨询】了解下。早泄发生的时候不是什么好事，发展到严重的的时候，不仅会影响性生活和夫妻关系，还给心理上带来压迫感。所以大家要及时去医院检查，并在正规医院治疗。