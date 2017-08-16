核心提示：深圳龙岗医院碎结石多少钱？身体里长结石跟不小心吃了沙子不一样的，误食了沙子可以通过排泄物排出来，而长在肾里面或者是输尿管、膀胱里面的结石如果体积比较大是排不出来的，一般通过体外碎石弄成晶体后排出来。

身体里长结石跟不小心吃了沙子不一样的，误食了沙子可以通过排泄物排出来，而长在肾里面或者是输尿管、膀胱里面的结石如果体积比较大是排不出来的，一般通过体外碎石弄成晶体后排出来。那么，深圳龙岗医院碎结石多少钱？下面一起来了解下。

深圳龙岗医院碎结石多少钱

一般结石小于1CM（10mm）的话，可以碎石加中药治疗；碎石的话按结石大小收费一般在200-1000元左右，如果是大于1CM的可以考虑软镜取石，这个费用会高些，但结石病是可以进行社保报销的，除去报销的部分，自费的并不多，一般上百块左右。

深圳建国泌尿外科医院泌尿结石专科，结合患者不同的结石类型，针对性运用“碎石、溶石、化石、排石、防石”综合疗法治疗，在碎石的基础上顺利排出结石，从而达到治疗结石的目的，帮助广大结石病患者摆脱结石的困扰。并且医院是深圳医保定点医院，结石病是纳入医保报销的，可带上社保卡预约就诊。

深圳建国男科医院专家引进“双定位数字化体外冲击波碎石”这一权威技术的优势有：只攻结石病灶，而不误伤周围组织，高效安全，有效避免了治疗性损伤，只针对结石位置，不损伤临近器官，全程无痛，碎石安全，一次可以完全碎石，第五代患者均无复发，也无任何后遗症迹象。

体外碎石后注意事项：体外碎石后，须多饮水，保证每日尿量在2000ml以上，以方便粉碎的结石随尿液一起排出，留尿观察排石情况。还有其他疑问，可直接在线咨询我院值班医生。