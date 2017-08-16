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深圳龙华不孕不育医院怎么样

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2017-08-16
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核心提示：深圳龙华不孕不育医院怎么样？结婚一年多了，一直都没有做避孕措施，就担心是不是身体方面出现了问题，老婆就一直怀不上，想到医院去检查看看，深圳龙华不孕不育医院怎么样？龙华是关外。

　　结婚一年多了，一直都没有做避孕措施，就担心是不是身体方面出现了问题，老婆就一直怀不上，想到医院去检查看看，深圳龙华不孕不育医院怎么样？龙华是关外，不知道这边的医疗水平咋样。

　　深圳龙华不孕不育医院怎么样？

　　一般来说经济更发达的地区医疗条件会更好，深圳建国医院是专业的泌尿外科医院，在开展不孕不育检查治疗方面经验丰富，技术先进。医院开设有专门的“男性不育科室”——开展不育症、弱精症、少精症、隐睾症、无精症、精子成活率低、精索静脉曲张等不孕不育疾病诊治工作。

　　【不孕不育名医推荐】唐天明：深圳建国泌尿外科医院主任医师中华泌尿外科学会会员

　　深圳建国泌尿外科医院唐天明主任毕业于川北医学院，从事泌尿外科临床及教学工作30余年，中华医学会会员、中华泌尿外科学会会员。对泌尿生殖系疾病的诊疗具有丰富的临床经验和独到见解，尤其擅长前列腺疾病、性功能障碍、生殖整形、精索静脉曲张、男性不育症（包括多种原因所致的少精、弱精、死精和部分无精子症）诊疗，精通泌尿生殖系微创手术治疗，发表医学刊物数十篇。

　　深圳建国泌尿外科医院是深圳市医保定点单位，医院以收费规范化，医疗平价化，严格执行国家收费标准，有社保的患者可带上社保前来就诊，纳入社保报销范围内的疾病都会给以报销。深圳建国医院是全年无休医院，周六日及节假日也照常上班。若需就诊可先网上咨询预约，能节省到院后排队挂号等候的时间。

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