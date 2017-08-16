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深圳龙岗有那些男性专科医院比较好呢？早泄可不是只有大腹便便的老男人才会有，年轻人得的几率也不低，早泄的出现对伴侣中男女双方来说都是很糟糕的事情，出现早泄，就应该及时的治疗，否则给我们的生活带来很大的危害，那么，早泄的危害都是什么呢？深圳龙岗有那些男性专科医院比较好呢？下面就一起详细了解下吧！

早泄危害常见如下：

1、男性在得了早泄后，会影响夫妻间的感情，使夫妻双方达不到性满足即泄精而萎软，直接危害了夫妻性生活的和谐，进而影响夫妻间的感情及家族和睦。

2、男性发生早泄后，还会导致患者精神不振，影响工作，这是由于患者通常有口苦咽干、小便黄赤、淋浊、阴痒，舌质红，苔黄，脉弦数，并会长期伴有精神不振，神疲倦怠，夜寐不安，精薄清冷，心悸不宁等，影响工作和生活。

3、男性在得了早泄这种疾病后，还会让男性丧失自信，加重病情，早泄严重的会让男人觉得自己不“行”，从而产生心理上的严重障碍，自信心下降也就更加重了病情的发生，形成了非常恶性的循环。

深圳龙岗有那些男性专科医院比较好呢？

深圳建国医院在看阳痿早泄等性功能障碍疾病在深圳甚至是整个珠三角地区都很名，深圳建国泌尿外科医院在男性性功能障碍疾病方面很专业，特意引进了盛仁刚、唐天明、王家辉等在阳痿、早泄方面有威望的医师，再者医院地理位置优越，就在地铁边上，很好找。

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