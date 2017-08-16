核心提示：深圳龙华哪个医院做检查可以刷社保？“身体不舒服想到医院检查一下，不知道能不能刷社保，我知道看病是能刷的，但不知道做检查方面的能不能刷”

“身体不舒服想到医院检查一下，不知道能不能刷社保，我知道看病是能刷的，但不知道做检查方面的能不能刷”不少患者都会有这样的疑惑，那么，深圳龙华哪个医院做检查可以刷社保？下面一起来了解下。

深圳龙华哪个医院做检查可以刷社保？

深圳建国泌尿外科医院陈波主任表示，一般检查方面很少能刷社保的，大部分都是来自于疾病治疗方面的保险，不顾也不用担心，一般检查费用都不多，少的话几块钱就行，多也不过上百块，深圳建国泌尿外科医院最近开展了暑期优惠活动，前列腺男科检查、性功能障碍检查等等检查套餐只要69元。

深圳建国泌尿外科医院在男性疾病（前列腺炎、阳痿早泄、包皮包茎等）诊疗方面很专业，专门设立了性功能障碍科室、生殖整形科室、男性不育科室、前列腺疾病科室等，针对男性常见的疾病，专病专治，特意引进了盛仁刚、唐天明、王家辉等在前列腺疾病方面有名的医师，在珠三角地区享有盛誉。

深圳建国男科医院是深圳市医保定点单位，医院以收费规范化，医疗平价化，严格执行国家收费标准，任何科室不得巧立名目擅自私设项目多收、乱收，有社保的患者可带上社保前来就诊，纳入社保报销范围内的疾病都会给以报销。深圳建国医院是全年无休医院，周六日及节假日也照常上班。若需就诊可先网上咨询预约，能节省到院后排队挂号等候的时间。