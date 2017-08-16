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深圳龙华检查不孕不育最 好医院在哪

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2017-08-16
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核心提示：深圳龙华检查不孕不育最　好医院在哪？一般来说经济更发达的地区医疗条件会更好，深圳建国医院是专业的泌尿外科医院，在开展不孕不育检查治疗方面经验丰富，技术先进。

　　都说孩子是婚姻的纽带，所以一般人家婚后都会要1、2个小孩，有小孩的欢笑或哭闹，家里也会更热闹一点，但是有些夫妻婚后多年都不育怎么办？首先应该是到医院去做一下不孕不育方面的检查，夫妻双方都要做的，检查出病因后再对症治疗。

　　男性不育检查：

　　一、有无病史：正确采集病史是很重要的，医生要认真负责，替患者保密;患者也要配合，如实反映情况。

　　二、实验室检查：精液检查，看有无弱精、少精或是无精等精子质量方面的问题。

　　三、体格检查：包括全身及生殖器官检查。要注意发育、营养及精神状况，重点是生殖器官检查。

　　四、X线检查：确定输精管道梗阻部位，可采用输精管和附睾造影，输精管和精囊造影或尿道造影等。

　　女性不育检查：

　　1、输卵管通畅试验：包括通气试验、通液试验和子宫输卵管造影术。一般安排在月经干净后3~8天进行。

　　2、免疫试验：疑有免疫性不孕可作血内抗精子抗体和子宫颈粘液抗精子抗体的检查。

　　3、B型超声检查：检查子宫和附件发育情况及形态位置，有无病变如子宫内膜异位症、卵巢和输卵管肿瘤、子宫肌瘤等。

　　4、宫腔镜检查：可直接观察子宫颈管、子宫内腔和双侧输卵管的形态，并可在直视下取活体组织进行检查。

　　深圳龙华检查不孕不育最 好医院在哪？

　　一般来说经济更发达的地区医疗条件会更好，深圳建国医院是专业的泌尿外科医院，在开展不孕不育检查治疗方面经验丰富，技术先进。医院开设有专门的“男性不育科室”——开展不育症、弱精症、少精症、隐睾症、无精症、精子成活率低、精索静脉曲张等不孕不育疾病诊治工作。

　　【不孕不育名医推荐】唐天明：深圳建国泌尿外科医院主任医师 中华泌尿外科学会会员

　　深圳建国泌尿外科医院唐天明主任毕业于川北医学院，从事泌尿外科临床及教学工作30余年，中华医学会会员、中华泌尿外科学会会员。对泌尿生殖系疾病的诊疗具有丰富的临床经验和独到见解，尤其擅长前列腺疾病、性功能障碍、生殖整形、精索静脉曲张、男性不育症（包括多种原因所致的少精、弱精、死精和部分无精子症）诊疗，精通泌尿生殖系微创手术治疗，发表医学刊物数十篇。

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