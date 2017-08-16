核心提示：深圳龙华哪家医院可以做阴茎延长手术？有没有办法变大边长一点，听说做阴茎延长手术可以，真的行吗？小时候也没觉得自己JJ小，但是长大后特别是交了女友后简直觉得不够用的，连女票也开玩笑调侃过小。

小时候也没觉得自己JJ小，但是长大后特别是交了女友后简直觉得不够用的，连女票也开玩笑调侃过小，其实我心里是介意了，有没有办法变大边长一点，听说做阴茎延长手术可以，真的行吗？深圳龙华哪家医院可以做阴茎延长手术？

深圳龙华哪家医院可以做阴茎延长手术？

做阴茎延长增粗手术到专业性的医院去做效果会更好，深圳建国泌尿外科医院是专业的男科医院，专业诊治各类男科疾病，并且开设有专门的生殖整形科室，主要开展包皮包茎、阴茎延长、阴茎增 粗、尿道下裂修复等各类生殖整形诊治工作，在阴茎延长等私密整形方面在深圳乃至珠三角都小有名气。

阴茎延长手术推荐技术：

“欧式NT阴茎延长术”根据不同男士的生理特点，取适当位置切断阴茎上的浅悬韧带和深悬韧带，使埋藏在体内的那段阴茎海绵体分离出来，采用内填外拔的缝合技术，使阴茎体外部分延长3～6厘米，从而增加阴茎的有效长度。这种手术不仅可使阴茎延伸至接近正常的长度，而且有正常的勃起和感觉功能，具有痛苦小、时间短、恢复快、一次成功、不复发等优点。

温馨提示：阴茎增大增粗手术属于生殖整形手术，而且有一定的技术难度，费用的话肯定比一般的包皮包茎手术要贵，可能要上千元以上，不过普通手术患者还是可以负担起的。如还有了解更多关于阴茎延长手术方面的知识可直接在线咨询了解一下。