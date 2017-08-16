核心提示：深圳泌尿外科哪家好？之前去过人民医院泌尿科室看，就开了点药吃，还是老样子，没啥改善，就想到专业的泌尿医院去看看，专科医院不知道效果会不会好些。

身体不舒服，就前列腺方面的问题，之前去过人民医院泌尿科室看，就开了点药吃，还是老样子，没啥改善，就想到专业的泌尿医院去看看，专科医院不知道效果会不会好些。前列腺炎在男科病中是相当常见的，前列腺炎虽然不是什么很严重危急的疾病，但是也不能忽视，免得小病拖成大病，它的治疗秘诀在于及早发现，及早的治疗。下面一起来了解一下前列腺炎的相关症状。

前列腺炎的发病症状有哪些？前列腺炎比较常见的几点症状如下：

一、排尿费力：很多前列腺炎患者都会出排尿费力的症状，主要是由于炎症使尿道发生梗阻，这样尿液排出的阻力就会增加，随着病情加重，患者必须用力增加腹压，才能将尿液排出，从而导致排尿费力的出现。

二、尿频尿急：患上前列腺炎之后都会出现尿频的症状，比往常排尿的次数会增多，尤其是夜尿的次数更为明显，而且随着尿路梗阻病情的严重，尿频还会更加严重。

深圳泌尿外科哪家好？

深圳建国泌尿外科医院在男性疾病（前列腺炎、阳痿早泄、包皮包茎等）诊疗方面很专业，专门设立了性功能障碍科室、生殖整形科室、男性不育科室、前列腺疾病科室等，针对男性常见的疾病，专病专治，特意引进了盛仁刚、唐天明、王家辉等在前列腺疾病方面有名的医师，在珠三角地区享有盛誉。

同时建国医院也是深圳市医保定点单位，因而在深圳建国泌尿外科医院可以用医保卡，异地的也行。深圳建国男科医院专家接诊时间是早八点到晚九点，节假日不休息，患者朋友可以携医保卡前往就诊。