核心提示：深圳泌尿外科社保可以报吗？记得曾经有看过一部港剧，尤其是在看病的时候，没钱就只能等死，幸好最近几年我国医疗保障制度逐渐完善，现在看病不少都是可以刷社保的了，但这是有限制的。

深圳泌尿外科社保可以报吗？记得曾经有看过一部港剧，里面有一句经典台词“有钱不是万 能的，但无钱却万万不能”，确实，钱这个问题很重要，尤其是在看病的时候，没钱就只能等死，幸好最近几年我国医疗保障制度逐渐完善，现在看病不少都是可以刷社保的了，但这是有限制的，并不是所有医院都能刷，得是医保定点医院才行。

深圳泌尿外科社保可以报吗？

深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所大型公立泌尿专科医院，同时建国医院也是深圳市医保定点单位，因而在深圳建国男科医院可以用医保卡，异地的也行。有社保的患者可带上社保前来就诊，纳入社保报销范围内的疾病都会给以报销。深圳建国医院是全年无休医院，周六日及节假日也照常上班。若需就诊可先网上咨询预约，能节省到院后排队挂号等候的时间。

深圳建国泌尿外科医院，国家公立医保定点医院！

深圳建国泌尿外科医院在男性疾病（前列腺炎、阳痿早泄、包皮包茎等）诊疗方面很专业，专门设立了性功能障碍科室、生殖整形科室、男性不育科室、前列腺疾病科室等，针对男性常见的疾病，专病专治，特意引进了盛仁刚、唐天明、王家辉等在前列腺疾病方面有名的医师，在珠三角地区享有盛誉。

深圳建国泌尿外科医院地理位置好，交通便利，地铁1号线跟11号线都能直达，1号线在桃园站下，11号线在南山站下，如还有其他疾病症状或是费用方面的疑问，可以直接【免费在线咨询】。