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深圳泌尿外科医院在哪里？龟头最近有点红肿，也不知道是不是天气太热的原因，买了一些药外涂的，涂料三天吧还没是没有效果，就打算到医院去看看。

深圳泌尿外科医院在哪里？

深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所大型公立泌尿专科医院，就在深圳市的中心区域，交通很便利，1号线地铁（桃园站下）跟11号线地铁（南山站下）都行，8层大楼专看男科泌尿外科问题，在深圳甚至是广东珠三角地区都很有名望。

深圳建国泌尿外科医院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的现代化专业性医院，医院设有前列腺疾病科室、生殖整形科室、性功能障碍科室、结石科室等几大常见科室，同时也是深圳市医保定点单位，医院实行“透明定价制”，并接受社会监督保证每位患者都能真正地明白就医，清楚付费，所以不必担心会出现滥收费的现象，有深圳社保卡的可携带社保卡前来就诊，异地社保卡也行，深圳建国泌尿外科医院以纳入医保异地就医结算平台，纳入社保报销范围内的疾病都会给以报销，建国医院是全年无休医院，周六日及节假日也照常上班。

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