核心提示：深圳泌尿系统方面比较权威的医院？人的身体是分为好几大系统在运转的，每个系统都有可能出现各种各样的毛病，所以医院看病都是分科室的，其中泌尿系统（泌尿外科）方面的疾病还是很常见的。

深圳泌尿系统方面比较权威的医院？人的身体是分为好几大系统在运转的，每个系统都有可能出现各种各样的毛病，所以医院看病都是分科室的，其中泌尿系统（泌尿外科）方面的疾病还是很常见的。

深圳泌尿系统方面比较权威的医院？

深圳建国泌尿外科医院是深圳地区有名的男科泌尿专科医院，在泌尿外科疾病（前列腺炎、阳痿早泄、包皮包茎等）诊疗方面很专业，专门设立了性功能障碍科室、生殖整形科室、男性不育科室、前列腺疾病科室等，针对男性常见的疾病，专病专治，特意引进了盛仁刚、唐天明、王家辉等在前列腺疾病方面有名的医师，在珠三角地区享有盛誉。

医院名称：深圳建国泌尿外科医院

地址：深圳市南山区南山街道南山大道1112-1号综合楼

接诊时间：早上八点到晚上九点，中午不休息

电 话：0 7 5 5- 8 6 9 6 5 2 2 3(座 机)

同时建国医院也是深圳市医保定点单位，因而在深圳建国男科医院可以用医保卡，异地的也行。深圳建国男科医院专家就诊时间是早八点到晚九点，节假日不休息，患者朋友可以携医保卡前往就诊，纳入社保报销范围内的疾病或药物都会给报销。如需就诊可先咨询预约，可节省到院排队等候的时间。