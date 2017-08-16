核心提示：深圳泌尿医院那个比较便宜？不少人抱怨我国的医疗费用高，那是因为没出过国，最近微博上都在吐槽国外天价医疗费，都说在国外旅游最怕就是生病，分分钟贵到你怀疑人生，在我国大城市的医疗费用确实会相对小城市高点，但总体来说在可接受范围内。

深圳泌尿医院那个比较便宜？不少人抱怨我国的医疗费用高，那是因为没出过国，最近微博上都在吐槽国外天价医疗费，都说在国外旅游最怕就是生病，分分钟贵到你怀疑人生，在我国大城市的医疗费用确实会相对小城市高点，但总体来说在可接受范围内。

深圳泌尿医院那个比较便宜？

看病治疗，不少人都倾向于选择公立的大医院，主要是因为大医院收费合理，但是到大医院看病也有烦恼，人多看诊时间少是最 大的问题。而有的患者以为专科性的医院虽然就医环境、医疗质量各方面都很好，收费收费必定高，其实不是的，到正规的医保专科医院的话，也是按国家标准来收费的，跟综合性医院收费是一样的，不必担心乱收费的问题。

深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所大型公立泌尿专科医院，就在深圳市的中心区域，交通很便利，1号线地铁（桃园站下）跟11号线地铁（南山站下）都行，8层大楼专看男科泌尿外科问题，在深圳甚至是广东珠三角地区都很有名望。

医院设有前列腺疾病科室、生殖整形科室、性功能障碍科室、结石科室等几大常见科室，同时也是深圳市医保定点单位，结石病是纳入社保报销范围的，买有社保卡的可携带社保卡前来就诊，深圳建国医院是全年无休医院，周六日及节假日也照常上班。如还有其他疑问可直接在线咨询了解一下。