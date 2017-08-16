39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 深圳建国泌尿外科医院 > 正文
综合
问医生

深圳泌尿医院那个比较便宜

新闻文章排行榜
2017-08-16
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：深圳泌尿医院那个比较便宜？不少人抱怨我国的医疗费用高，那是因为没出过国，最近微博上都在吐槽国外天价医疗费，都说在国外旅游最怕就是生病，分分钟贵到你怀疑人生，在我国大城市的医疗费用确实会相对小城市高点，但总体来说在可接受范围内。

　　深圳泌尿医院那个比较便宜？不少人抱怨我国的医疗费用高，那是因为没出过国，最近微博上都在吐槽国外天价医疗费，都说在国外旅游最怕就是生病，分分钟贵到你怀疑人生，在我国大城市的医疗费用确实会相对小城市高点，但总体来说在可接受范围内。

　　深圳泌尿医院那个比较便宜？

　　看病治疗，不少人都倾向于选择公立的大医院，主要是因为大医院收费合理，但是到大医院看病也有烦恼，人多看诊时间少是最 大的问题。而有的患者以为专科性的医院虽然就医环境、医疗质量各方面都很好，收费收费必定高，其实不是的，到正规的医保专科医院的话，也是按国家标准来收费的，跟综合性医院收费是一样的，不必担心乱收费的问题。

　　深圳建国泌尿外科医院是深圳市一所大型公立泌尿专科医院，就在深圳市的中心区域，交通很便利，1号线地铁（桃园站下）跟11号线地铁（南山站下）都行，8层大楼专看男科泌尿外科问题，在深圳甚至是广东珠三角地区都很有名望。

　　医院设有前列腺疾病科室、生殖整形科室、性功能障碍科室、结石科室等几大常见科室，同时也是深圳市医保定点单位，结石病是纳入社保报销范围的，买有社保卡的可携带社保卡前来就诊，深圳建国医院是全年无休医院，周六日及节假日也照常上班。如还有其他疑问可直接在线咨询了解一下。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈