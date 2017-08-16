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现在患上早泄的男性还是很多的，出现早泄，可不能忽视，早泄是会给男性带来很多危害的，发现后就要积极治疗。那么，深圳治早泄好的公立医院？早泄危害有哪些？下面一起来了解下吧。

深圳治早泄好的公立医院？专家推荐：深圳建国泌尿外科医院！

看病治疗无论是专科医院还是公立综合医院，能把病治好而收费又合理的医院都值得推荐，深圳建国泌尿外科医院坐落于深圳市南山区南山大道1112号。建国医院治疗男科非常专业，能对患者进行专业有效的治疗，是一所集医疗、预防、保健、康复、为一体的专科性医院，在社会上享有盛誉。

在治疗早泄方面，深圳建国泌尿外科医院采用“阴茎系带埋线增阈术”，是一种治疗早泄比较新的技术，治疗的目的就是要提高射 精的阈值，使其能够达到一定程度的性刺激方能射 精。

警惕早泄以下几点危害：

1、自信心破灭：男性在得了早泄后，患者经常在性生活中出现过早射 精的情况，就非常容易让男人丧失自信，让男人觉得自己不“行”，从而产生心理障碍，自信心下降，也更加重了病情，形成恶性循环。

2、容易导致不育：这也是早泄的危害之一，一些严重的早泄患者，阴茎尚未插入就一泻如注，导致男人精子不能进入女性体内，发生生命之吻，自然不能使女性受孕，从而引起男性不育的发生。

3、导致精神不振：早泄对患者的精神也会有很大的打击，会导致患者出现精神不振，表现为口苦咽干、小便黄赤，并长期伴有神疲倦怠，夜寐不安，精薄清冷，心悸不宁等，影响正常工作和生活。

深圳建国泌尿外科医院上班时间是早上八点，节假日不休息，为了方便白天没时间就医的患者，深圳建国男科医院还特别开设了夜诊服务，专家门诊至晚上9：00。如还有疑问可直接向在线医生了解下。