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2017-08-18深圳百合医院
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核心提示：　　人流作为一种意外怀孕的补救方式，很多的女性选择了人流。但是，人流手术并不是女性想做就做到，胎囊太小看不到且吸不出，胎囊太大不适合做人流。因此，女性进行人流手术，还要选择时间。那么，女性怀孕多久后就可以做人流手术了呢？

　　深圳百合医院医生详细介绍：

　　人流作为一种意外怀孕的补救方式，很多的女性选择了人流。但是，人流手术并不是女性想做就做到，胎囊太小看不到且吸不出，胎囊太大不适合做人流。因此，女性进行人流手术，还要选择时间。那么，女性怀孕多久后就可以做人流手术了呢？

　　做人流手术，并非女性想什么时候做，就可以做，而是需要根据医生的检查，看看宫腔里面的胚胎大小和位置到底适不适合做人流手术。所以女性做人流手术需要掌握人流时间。

　　女性怀孕多久后就可以做人流手术了？

　　女性一般在妊娠35天~55天，是人流手术时间。在此时间段做人流手术，不但可以帮助女性节省一些费用，而且可以减小对身体的伤害程度。

　　在做人流手术之后，都是需要做一个术前检查的，因为医生会根据女性的心电图、B超、白带常规看看有无宫外孕的情况，同时也看看女性朋友有无其他妇科疾病的情况发生。如果有以上这些情况，医生将会对手术及时进行调整，所以人流术前的准备是非常重要的，决定着人流手术成功与否的关键所在。在人流手术过程中，专业的人流医生和设备都起着非常关键的作用。在人流手术之前，专业麻醉剂师将会对其注入适当的麻醉剂药，让女性在麻醉的状态下接受人流手术。人流手术过程只需要3分钟~5分钟。

　　深圳百合医院是一所集医疗、科研、预防、保健、教学为一体的现代化妇科医院，长期致力于妇科疾病的诊疗与临床研究工作，是深圳研发实力的一所妇科医院，是大连医科大学教学医院、暨南大学医学院教学医院。低伤害妇科、高端无痛人流、温馨产科，儿科，脑科 ，内科是我院优势和实力的重点科室。

　　医院拥有4栋医疗大楼，医护人员200余名，定编床位400张，占地面积两万多平方米能为广大女性朋友和孕妈咪们提供120急救、门诊、手术、生产、中西医、妇儿保健防疫、健康治疗、健康教育、私人医生、网络远程会诊、疾病普查、免费救治、等全面服务的综合性医院。

　　深圳百合医院坚持以“治病救人、患者、博采众长、锐意进取”的办院方针，全体医护人员牢固树立了依法执业、依法行医、诚信办医的意识，严格贯彻医疗服务质量标准，以高标准的医院管理和医疗服务水平忠实履行治病救人的神圣职责。在多年的发展下，深圳百合医院目前单日门诊量突破500人次。

　　关注公众号：szbhyyfuke 了解更多健康资讯，网上预约免挂号费。

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